إرجاء حل المجلس العسكري الإنتقالي في السودان بناء على طلب قوى الحرية والتغيير

أعلن المجلس العسكري في ​السودان​ "إرجاء المرسوم الدستوري بحلّ المجلس العسكري الإنتقالي". وأوضح أنّ "​قوى الحرية والتغيير​" طلبت مهلة 48 ساعة حتى تتمكّن من التوصّل إلى توافق بين مكوّناتها على قائمة مرشحيها للمجلس السيادي"، لافتًا إلى أنّه "تمّ التوافق مع "قوى الحرية والتغيير" على الشخصية 11 في المجلس السيادي".

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