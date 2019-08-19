السفارة الصينية في أوتاوا تحذر كندا من التدخل في شؤون هونغ كونغ

حذرت السفارة ​الصين​ية في أوتاوا، كندا من التدخل في شؤون ​هونغ كونغ​ بعد أن أصدرت البلاد بيانا مشتركا مع ​الاتحاد الأوروبي​ دفاعا عن حق مواطني هونغ كونغ في التجمع، مشددة على أن "كندا يجب أن تتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين".

واحتشد مئات الآلاف من المحتجين المناوئين للحكومة في هونغ كونغ يوم الأحد وتكدسوا في شوارع رئيسية رغم هطول ​أمطار​ رعدية من وقت لآخر، في ​احتجاجات​ للأسبوع الحادي عشر على التوالي شابها ​العنف​ في أحيان كثيرة.

وعشية مسيرة يوم الأحد، قالت وزيرة ​الخارجية الكندية​ ​كريستيا فريلاند​ ومسؤولة ​السياسة​ الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني "يجب الحفاظ على الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي".

وعبر أيضا بيان كندا والاتحاد الأوروبي عن القلق إزاء تصاعد العنف وشجع على مشاركة جميع الأطراف في تخفيف حدة التوتر.