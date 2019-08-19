"التايمز": الوثائق المسربة التي توضح نتائج "بريكست" دون اتفاق تدعو للتفكير

لفتت صحيفة "التايمز" البريطانية، في افتتاحيّتها بعنوان "طلاق شائك"، إلى أنّ "الوثائق المسرّبة الّتي توضح النتائج الأوليّة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، تدعو للتفكير"، موضحةً أنّه "بينما يستعدّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للسفر إلى أوروبا، عليه أن يبذل قصارى جهده للتوصّل إلى اتفاق للخروج".
ونوّهت إلى أنّ "جونسون يسافر هذا الأسبوع للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ويأتي ذلك قبل قمة الدول الصناعية السبع الكبرى، وأنّه يجب أن يغتنم هذه الزيارة للتوصّل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.
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