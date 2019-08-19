سلطات تركيا تقيل رؤساء 3 بلديات بتهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية

اعلنت وزارة الداخلية التركية، أنها عزلت 3 رؤساء بلديات في مدن ديار بكر وفان وماردين جنوب شرقي البلاد موالين لأحزاب كردية، بعد تحقيقات متعلقة بالإرهاب. وذكرت ان رؤساء البلديات الثلاثة متهمون بارتكاب جرائم مختلفة بما في ذلك العضوية في منظمة إرهابية ونشر الدعاية لجماعة إرهابية.
وطردت تركيا العشرات من رؤساء البلديات في جنوب شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية كردية في العام 2016 بسبب الاشتباه في ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، واستبدلتهم بمسؤولين من الحكومة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حذر قبل الانتخابات المحلية في آذار، من إمكان طرد رؤساء البلديات من الحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد مرة أخرى إذا تبين أن لهم صلات بمتشددين مثل أسلافهم.
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