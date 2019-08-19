"الغارديان": السودان يحتفل بمحاكمة "الديكتاتور المسن" بعد اتفاق تاريخي

لفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لجاسون بيرك وزينب محمد صالح من ​الخرطوم​، بعنوان "​السودان​ يحتفل بمحاكمة الديكتاتور المسن بعد اتفاق تاريخي يمهّد لحكم مدني"، إلى أنّ "الرئيس السوداني السابق ​عمر البشير​ سيمثل أمام المحكمة اليوم في بداية محاكمة في قضيّة فساد قد تؤدّي إلى سجن "المستبد المخلوع" لأعوام طويلة".

وذكّرت بأنّ "البشير أُطيح به في نيسان عندما سحبت قوات الأمن دعمها لنظامه بعد شهور من الاحتجاجات الشعبيّة، وهو الآن في السجن ويواجه اتهامات بحيازة نقد أجنبي و​الفساد​ وتلقّي هدايا بصورة غير مشروعة"، موضحةً أنّ "النشطاء المؤيديّن للديمقراطية وضحايا خروقات حقوق الإنسان الممنهجة طوال حكم البشير الّذي دام 30 عامًا، يأملون أن يوجه للبشير أيضًا الاتهام بالضلوع في قتل المتظاهرين".

وبيّنت الصحيفة أنّ "المحاكمة تأتي في الوقت الّذي بدأ فيه الحكام العسكريون وقادة المتظاهرين في تطبيق اتفاق تاريخي تمّ التوصّل إليه الشهر الحالي، ويهدف لتمهيد الطريق للحكم المدني"، مشيرةً إلى أنّ "الاتفاق قوبل بالترحيب والارتياح من الجانبين، حيث رأى فيه المتظاهرون انتصارًا "لثورتهم"، ورآه الجنرالات على أنّه نجاح لهم في تجنّب حرب أهليّة في البلاد".