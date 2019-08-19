عبد السلام: منفتحون على زيارة أي عاصمة عربية ترغب بإنهاء العدوان في اليمن

أكّد رئيس الوفد ​اليمن​ي المفاوض ​محمد عبد السلام​، "انفتاح الوفد على أيّ عاصمة عربّية وإسلاميّة ترغب في تعزيز الموقف الداعي إلى إنهاء استمرار العدوان في اليمن".

ولفت في تصريح إلى أنّ "أمام آلة التدمير والتجويع الفظيعة المستمرّة بحقّ شعبنا للعام الخامس، لن نألوا جهدًا في سبيل التعريف بقضيّة اليمن وإيصال رسالة الصمود الشعبي لكلّ العالم بعبثيّة استمرار العدوان والحصار".

ويأتي التصريح في الوقت الّذي يزور فيه الوفد المفاوض العاصمة الإيرانية ​طهران​، الّتي التقى خلالها سفراء عدد من الدول الأوروبية لبحث مسألة إنهاء العدوان على اليمن.