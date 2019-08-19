بخاري من معرض "الذاكرة الدبلوماسية السعودية- اللبنانية": العلاقات تاريخية ومتجذرة

أكّد الفسير السعودي في ​لبنان​ ​وليد بخاري​، أنّ "جميع حكام ​السعودية​ وصولًا إلى ملك السعودية اليوم ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ وولي عهده الأمير ​محمد بن سلمان​، أحبوّا لبنان بمواهبه وطبيعته وإنجازات شعبه وحضارته وعيشه المشترك".

ولفت في كلمة له خلال افتتاح معرض "الذاكرة الدبلوماسية السعودية- اللبنانية" تحت عنوان: "شواهد نابضة"، لمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي، برعاية رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في بيت بيروت- ​السوديكو​، إلى أنّها "لمناسبة فريدة من نوعها اليوم، تتجلّى بافتتاح هذا المعرض، وبالتزامن مع اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي. وهذا المعرض يرويه تاريخ من العلاقات بين لبنان الحبيب والسعودية".

وشدّد بخاري على أنّ "كلّ ما في المعرض يؤكّد أنّ العلاقة تاريخيّة بين البلدين وضاربة جذورها في التاريخ".