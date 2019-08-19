البطريرك الياس الحويك باع ممتلكات الكنيسة لإطعام الفقراء

بعد أن تم اعلانه مكرما على طريق القداسة قدمت الاعلامية ​هلا المر​ 4 حلقات عن حياة وانجازات البطريرك ​الياس الحويك​. في الحلقة الاولى، تحدثت الرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة الأم ماري أنطوانيت سعادة عن حياة البطريرك وانجازاته في نطاق التعليم وبيعه لأواني الكنيسة والأغراض الثمينة اضافة الى رهنه الاراضي وفتحه ابواب الاديار لإطعام الفقراء واستقبالهم كما أنشأ شبكة لتوزيع ​القمح​ وساعد المسلم كما المسيحي.

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