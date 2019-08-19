جشي: الانتخابات الفرعية هي بمثابة استفتاء جديد وليعبر كل مواطن عن رأيه

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الحاج ​حسين جشي​، المعنيين والمسؤولين في لبنان الى أن "يتحملوا مسؤولياتهم كاملة، وأن يعملوا بمنطق الحوار والتلاقي والتفاهم، وأن يستفيدوا من الظروف الأمنية المستقرة التي يعيشها بلدنا، لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ المتردي، وإيجاد فرص عمل، وحل مشكلة ​الكهرباء​ و​النفايات​ وما شابه"، متمنياً أن" تكون لغة الحوار والتفاهم هي اللغة السائدة بين الجميع، لأن المناكفات والمشاطرة لا تحل المشاكل".

وخلال رعايته حفل التكريم السنوي للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية الذي أقامته التعبئة التربوية في "​حزب الله​" في ​مدينة صور​، شدد جشي على "ضرورة أن تعمل ​الحكومة​ بشكل جدي وعاجل وسريع لمعالجة المشاكل القائمة، والتي تحتاج إلى اجتماعات يومية لا أن تتعطل لشهر أو أكثر، وكذلك تستدعي نوعاً من الطوارئ الحكومية التي تسمح على الأقل بالتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي نعاني منها".

وتوجه جشي بالتحية الى النائب السابق ​نواف الموسوي​ "على كل ما بذله من جهد على كافة المستويات خلال السنين الطويلة الماضية"، مؤكداً أن "موضوع الانتخابات بالنسبة لنا هو موضوع التزام، وسنكون حاضرين نحن وأهلن في هذه ​الانتخابات الفرعية​ في ​قضاء صور​ التي رشحت قيادة المقاومة لها الشيخ ​حسن عز الدين​، وسنكون ملتزمين بالمقاومة في أي موقع كانت، وبالتالي على الجميع أن لا يتعاطوا بتهاون مع هذه الانتخابات، لأن تسجيل نسبة متدنية بالمشاركة فيها، هو بمثابة مؤشر غير سليم، وعليه، يجب أن تكون هذه الانتخابات بمثابة استفتاء جديد، وليعبر كل مواطن عن رأيه بما يراه مناسباً".