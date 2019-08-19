السنيورة: السعودية أسهمت في دعم لبنان في المراحل الصعبة التي مر بها

ركّز رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​، في تصريح تلفزيوني، من معرض "الذاكرة الدبلوماسية ​السعودية​ - ال​لبنان​ية"، على أنّ "ذاكرة السعودية في لبنان مهمّة لأنّها كانت فعليًّا إلى جانبه، والسعودية أسهمت في دعمه في المراحل الصعبة الّتي مرّ بها".

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