التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في ​قصر بيت الدين​، الوزير السابق ​ملحم الرياشي​، الّذي نقل إليه دعوة من رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، لحضور القداس الّذي تقيمه القوات في ذكرى شهدائها في الأول من أيلول المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون التقى الرياشي الذي نقل إليه دعوة من جعجع لحضور قداس بذكرى "شهداء القوات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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