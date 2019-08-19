خارجية إيران: حذرنا الولايات المتحدة من احتجاز الناقلة الإيرانية في المياه الدولية

أعلنت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ "أننا وجهنا عبر ​السفارة السويسرية​ تحذيرا لوشنطن بعدم التعرض لناقلة ​النفط​ الإيرانية "ادريان دريا" في المياه الدولية"، مشيرة الى أن "​واشنطن​ ستواجه عواقب هذا الخطأ بشدة ونعتبر حتى التصريح عنها تهديدا للملاحة الدولية".

ولفتت الخارجية الى "أننا سعينا عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية للإفراج عن الناقلة وقد اثمرت هذه الجهود"، كاشفة أن وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​، "من المحتمل أن بزيارة الى ​فرنسا​ لوقت قصير وسيعلن عنها في حينه".

وحذرت "الدول من المشاركة في الائتلاف الاميركي لأنه يزيد التوتر في منطقة ​الخليج​"، معربة عن ترحيبها "الدائم بالجهود الدبلوماسية وإبقاء ابواب الحوار مفتوحة"، معتبرة أن "رفض ​محكمة​ جبل الطارق للطلب الأميركي يؤكد أن ​العقوبات الأميركية​ ليس لها أهمية وهي غير شرعية".