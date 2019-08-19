الخارجية السورية: آليات تركية تجتاز الحدود وتدخل باتجاه بلدة خان شيخون

كشفت ​وزارة الخارجية السورية​ أن "آليات تركية محملة بالذخائر إجتازت الحدود ودخلت باتجاه بلدة ​خان شيخون​ ب​ريف إدلب الجنوبي​ لنجدة ارهابيي ​جبهة النصرة​ المهزومين ما يؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية"، معربة عن "إدانتها بشدة التدخل التركي السافر وتحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة اراضي ​الجمهورية العربية السورية​ ولأحكام القانون الدولي".

وأكدت الخارجية أن "هذا السلوك العدواني للنظام التركي لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار ​الجيش السوري​ على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون وغيرها حتى تطهير كامل التراب السوري من الوجود الإرهابي".