الخارجية السورية: آليات تركية تجتاز الحدود وتدخل باتجاه بلدة خان شيخون

كشفت وزارة الخارجية السورية أن "آليات تركية محملة بالذخائر إجتازت الحدود ودخلت باتجاه بلدة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي لنجدة ارهابيي جبهة النصرة المهزومين ما يؤكد الدعم التركي اللامحدود للمجموعات الإرهابية"، معربة عن "إدانتها بشدة التدخل التركي السافر وتحمل النظام التركي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الانتهاك الفاضح لسيادة ووحدة وسلامة اراضي الجمهورية العربية السورية ولأحكام القانون الدولي".
وأكدت الخارجية أن "هذا السلوك العدواني للنظام التركي لن يؤثر بأي شكل على عزيمة وإصرار الجيش السوري على الاستمرار في مطاردة فلول الإرهابيين في خان شيخون وغيرها حتى تطهير كامل التراب السوري من الوجود الإرهابي".
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