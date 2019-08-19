دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل تحلق الرحلات الجوية فوق قطب الشمالي أو الجنوبي؟

هناك بعض الرحلات الجوية التي تمر فوق القطب الشمالي لأنها أقصر طريق. ومع ذلك ، فمن غير المألوف بسبب أنظمة ETOPS (معايير الأداء التشغيلي الموسعة ذات المحرك المزدوج). لا تقريبًا تقطع أي رحلات جوية القطب الجنوبي نظرًا لوجود عدد أقل من المطارات الرئيسية القريبة وهناك قيود بيئية بسبب المعاهدات الدولية.

ربما لاحظت أن معظم الطائرات النفاثة التجارية لديها محركان فقط. على الرغم من ندرة الطيران الفاشلة لمحرك التوربينات نادرة للغاية ، فقد تم تصميم الطائرات لمواصلة الطيران والهبوط بمحرك واحد يعمل فقط في حالة حدوثها.

كل طائرة لديها تصنيف ETOPS. هو عدد الدقائق التي يمكن تشغيل الطائرات فيها بأمان بعد فشل محرك واحد ويعمل محرك واحد فقط ؛ عادة 120 ، 180 ، 240 ، إلخ.

عند التخطيط لطائرة الطائرة ، يجب أن يكون هناك دائمًا مطار قادر على استيعاب الطائرة ضمن تصنيف ETOPS. يتم ذلك للتأكد من أنه سيكون لديه دائمًا مكان للهبوط في حالة الطوارئ.

هذا هو المكان الذي يمثل فيه القطب الشمالي مشكلة ؛ لا يوجد مكان للهبوط! فكيف تقوم بعض شركات الطيران بتشغيل الرحلات الجوية فوق القطب الشمالي؟

الجواب: يطيرون الطائرات الثلاثة التالية التي تحمل 4 محركات توربينية. نظرًا لأن لديهم أكثر من محركين، فلا يزال بإمكانهم الطيران والهبوط حتى بعد فشل محركات متعددة.

التصميمات ذات الأربعة محركات تعني أيضًا أن هياكل الطائرات هذه تستخدم وقودًا أكثر بكثير من الطائرات التقليدية ذات المحركين. بالإضافة إلى ذلك ، تعد الطائرات 747 و A340 من أقدم هياكل الطائرات والجيل الأكبر من هياكل الطائرات أقل كفاءة في استهلاك الوقود. وبشكل عام ، فإن تكاليف الوقود المرتفعة تجعل هياكل الطائرات ذات الأربعة محركات هذه غير شعبية نسبيًا.

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ايرباص A340:

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بوينج 747: © alqiyady هل تحلق الرحلات الجوية فوق قطب الشمالي أو الجنوبي؟

ايرباص A380: © alqiyady هل تحلق الرحلات الجوية فوق قطب الشمالي أو الجنوبي؟

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