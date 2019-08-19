"جبل طارق" ترفض طلبا أميركا بشأن الناقلة الإيرانية

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رفضت سلطات جبل طارق طلبا من الولايات المتحدة باحتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1"، الأحد، قائلة إنها لا يمكنها الموافقة لأنها ملتزمة بقوانين الاتحاد الأوروبي.
وأصدرت محكمة اتحادية في واشنطن، الجمعة، مذكرة احتجاز للناقلة والنفط الذي تحمله ونحو مليون دولار.
واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق في يوليو للاشتباه في نقلها النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.
وقالت حكومة جبل طارق في بيان "عدم قدرة السلطة المركزية على تنفيذ الأمر المطلوب مرده تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي والاختلافات بين أنظمة العقوبات المفروضة على إيران من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
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وأضافت "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقا بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة".
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