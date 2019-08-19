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ترامب: سأعلن على الأرجح خطة السلام بعد انتخابات إسرائيل

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيعلن على الأرجح خطة السلام التي صاغها مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر.

 وكوشنر صهر ترامب وهو المهندس الرئيسي لخطة تنمية اقتصادية مقترحة بقيمة 50 مليار دولار بهدف إحلال السلام في المنطقة.

وكان قد قال كوشنر إن ترامب مستعد للتواصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "في الوقت المناسب"، مضيفا أن لدى واشنطن مقاربة مدروسة ولا نزال نتحرى الدقة ونفكر في تقديم مقترحات منطقية للفلسطينيين والإسرائيليين من أجل العيش بسلام وازدهار.

وقال كوشنر إن واشنطن تقدم "فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء النزاع الذي استمر سنوات طويلة".

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وذكر أنه قدم في ورشة عمل البحرين للسلام "الخطوط العريضة للمستقبل الاقتصادي في المنطقة"، مشيرا إلى أنه سيعلن عن مزيد من الخطوات.

وتقترح الخطة الاقتصادية جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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