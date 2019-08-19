محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفور- (د ب أ):
تسببت عاصفة رعدية شديدة في اضطراب حركة الطيران في مطار فرانكفورت الدولي غربي ألمانيا.
وقالت متحدثة باسم شركة "فرابورت" المشغلة للمطار اليوم الاثنين، إنه تم إيقاف تخليص إجراءات السفر على نحو مؤقت لحماية العاملين والركاب.
وبحسب البيانات، تم إلغاء 41 رحلة، معظمها داخلية، مساء أمس الأحد جراء ذلك، كما تم تغيير مسار ثماني رحلات.
كما عانت حركة السكك الحديدية في أجزاء من ألمانيا من اضطرابات، حيث تسببت عواصف رعدية وأمطار في عرقلة حركة القطارات في عدد من المدن بولاية هيسن الألمانية، بينها فرانكفورت.
كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء 41 رحلة في مطار فرانكفورت بسبب سوء الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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