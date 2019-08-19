مصرع ربة منزل وإصابة 6 في انقلاب سيارة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 7 أشخاص، اليوم الاثنين، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، في انقلاب سيارة ملاكي على جانب الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج.

وتلقى مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة أخميم بانقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 70 في اتجاه محافظة أسيوط.

تبين من التحريات، أنه أثناء سير سيارة ملاكي أسيوط قيادة "عبدالرحمن م." 30 سنة، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى لانقلاب السيارة على جانب الطريق.

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ونتج عن الحادث مصرع "ابتسام ع." 22 سنة، ربة منزل، وإصابة "إيمان م." 34 سنة، ربة منزل، و"محمد ب." 4 سنوات، و"لينا ب." 4 سنوات، و"هبة أ." 32 سنة، ربة منزل، و"حسام م." 42 سنة، و"محمد ح." عمره شهر واحد، وجميعهم يقيمون بمركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط.

ونقلت الجثة والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الإيمان في أسيوط.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.​