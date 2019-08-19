البحرية الليبية تنقذ 278 مهاجرا غير شرعي في سواحل العاصمة طرابلس

أعلنت القوات البحرية الليبية إنقاذ 278 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن 4 قوارب مطاطية قبالة السواحل الليبية شمالي العاصمة طرابلس.

وقالت القوات البحرية الليبية، في بيان اليوم السبت 17 أوت 2019، "تمكنت دوريات القطاعات الثلاث لحرس السواحل بالقوات البحرية (الأوسط، طرابلس والغربي) الثلاثاء 13 آب/أغسطس 2019 من إنقاذ 4 قوارب مطاطية على متنها ما مجموعه 278 مهاجرا غير شرعي، شمال غرب وشمال شرق طرابلس وعلى مسافات متباينة".

وأوضح البيان أن "الزورق فزان التابع للتشكيل الأول حرس السواحل طرابلس قام بعملية إنقاذ واحدة حيث تمكن من إنقاذ 92 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي شمال الخمس ،الزورق تليل من القطاع الغربي قام بعملية إنقاذ واحدة تمكن فيها من إنقاذ عدد 48 مهاجرا كانوا على متن زورق مطاطي، وذلك على مسافة 20 ميل شمال صبراتة."

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وتابع البيان "الزورق أوباري من القطاع الأوسط قام بعمليتي إنقاذ تمكن فيهما من إنقاذ ما مجموعه 138 مهاجرا من بينهم 18 امرأة، وطفلان، كانوا على متن قاربين مطاطيين، الأول على بعد 40 ميل، والثاني على بعد 45 شمال الخمس".

ولفت البيان إلى أن القوارب كانت تحمل مهاجرين من جنسيات أفريقية وعربية، مؤكدا تسجيل حالة وفاة واحد بين المهاجرين.