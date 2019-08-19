خادم الحرمين يطمئن هاتفياً على صحة أمير الكويت

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقال بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن خادم الحرمين الشريفين اطمأن خلال الاتصال على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إثر العارض الصحي الذي ألم به، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

وقد أعرب أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الطيبة.

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