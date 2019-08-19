ميركل: برلين مستعدة لكل تبعات “بريكست”

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قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الأحد، إن بلادها مستعدة تماماً، لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مهما كانت النتيجة.

وأشارت المستشارة، إلى أنها ستلتقي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء يوم الأربعاء، لبحث خروج بريطانيا المرتقب من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل، خلال اجتماع بمقر المستشارية: “مستعدون لأي نتيجة، ونستطيع قول ذلك، حتى لو تم من دون اتفاق. لكن في كل الأحوال سأسعى لإيجاد حلول حتى اليوم الأخير للمفاوضات”.

وأضافت المستشارة: “أعتقد أن الخروج باتفاق هو الأفضل دائما، ولكن إذا لم يتم ذلك، فسنكون مستعدين للبديل أيضا”.

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ويسعى جونسون لإقناع زعماء الاتحاد الأوروبي، باستئناف المحادثات حول الانسحاب أو تحمل نتيجة خروج بريطانيا، في 31 تشرين الأول، من دون اتفاق يمكن أن يخفف الصدمة الاقتصادية.

المصدر روسيا اليوم