كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تقيل 3 من رؤساء البلديات المؤيدين للأكراد من مناصبهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت الحكومة التركية إنها اقالت رؤساء البلديات المنتخبين في ثلاث محافظات في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية، واستبدلتهم بمتقدمين حكوميين.

اتهم بيان لوزارة الداخلية اليوم الاثنين رؤساء بلديات الحزب الديمقراطي الشعبي الموالي للأكراد بمساعدة المجموعة الكردية المتمردة المحظورة، حزب العمال الكردستاني.

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن الشرطة اعتقلت اليوم الاثنين 418 شخصًا يشتبه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني في عمليات منفصلة في 29 مقاطعة. تعتبر تركيا وحلفائها الغربيين حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

تم انتخاب رؤساء البلديات الثلاثة لمناصب في مدن ديار بكر وماردين وفان في الانتخابات المحلية في مارس.