يافا: مصرع شخص سقط من علو قرب شاطئ البحر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص مصرعه، فجر اليوم الإثنين، إثر سقوطه من علو بالقرب من شاطئ "غوردن" شمال مدينة يافا.

وحاولت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث إنعاش الشخص وإنقاذ حياته، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وتم إقرار وفاته متأثرا بإصابته البالغة.

إلى ذلك، فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، ولم تكشف تفاصيله بعد.