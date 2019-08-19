أميركي يجد رسالة في زجاجة أرسلها قبطان سوفييتي من 50 عاما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فوجئ الأميركي تايلر إلفانوف، الثلاثاء الماضي، بزجاجة ملقاة على إحدى شواطئ غربي ألاسكا، تحتوي على رسالة تعود لقائد في سلاح البحرية للاتحاد السوفييتي أثناء الحرب الباردة.
وذكرت قناة "كيه إن أو إم- إيه إم" يوم الثلاثاء أن إيفانوف عثر على الرسالة الروسية المكتوبة بخط اليد أوائل هذا الشهر أثناء جمع الحطب بالقرب من شيشماريف.
وقال المسؤولون إن إيفانوف نشر صورًا للرسالة على صفحته على موقع "فيسبوك" حيث قام المتحدثون بالروسية بترجمتها وكانت الرسالة تحمل تحية من البحرية الروسية عام 1969.
وذكر المسؤولون أن الصحافيين الروس حددوا الكاتب الأصلي للرسالة، وأنه الكابتن أناتولي بوتسانينكو.
وقال بوتسانينكو إنه ألقى بالرسالة في الماء أثناء تواجده على متن السفينة سولاك، التي أشرف على بنائها عام 1966 وخدم في البحرية حتى عام 1970.
وأشار المسؤولون إلى أن دموع بوتسانينكو انهمرت عندما رأى صورة الرسالة.
وأوضح بوتسانينكو إنه في تلك الفترة كان أصغر قائد سفينة في منطقة المحيط الهادئ وكان يبلغ من العمر حينها 33 عامًا.
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