نيمار يستقر على وجهته القادمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا استقر على وجهته القادمة في حال رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.

ويتصارع العملاقان الإسبانيان ريال مدريد وبرشلونة، على الفوز بخدمات النجم البرازيلي، فيما لم يتوصل أيًا منهما لاتفاق مع سان جيرمان حتى الآن.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، فإن نيمار اختار برشلونة، وهو النادي الوحيد الذي يريد الانتقال إليه.

وفي ظل رغبة نيمار، يستعد برشلونة لعقد جلسة مفاوضات جديدة، مع مسؤولي سان جيرمان، بعد انتهاء الجلسة الأولى، دون التوصل لاتفاق.

ومن جهته، أكد ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، أن نيمار يمكن أن يغادر النادي هذا الصيف، مشيرًا إلى أنه يتدرب بشكل منفصل عن الفريق الأول، وليس جزءًا من تشكيلة الفريق لمباراة رين في الدوري.