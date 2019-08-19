شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج": الإدارات الأمريكية المتوالية تستخدم قوة الدولة الكبرى لتحصين «إسرائيل» والان مع التفاصيل

قالت صحيفة إماراتية "تحرص الولايات المتحدة على حماية مواطنيها في أي مكان في العالم، بل تستخدم نفوذها الدولي، ودبلوماسيتها، وآلتها الإعلامية الضخمة، في الضغط على أي دولة اعتقلت سلطاتها مواطناً أمريكياً لارتكابه مخالفة، أو جناية، حتى إطلاق سراحه".

وأضافت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الاثنين "وأخذت الإدارة الأمريكية، في عهد الرئيس جورج بوش الابن، تعهدات مكتوبة من كل الدول الموقعة على ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، لمنع تسليم أي مواطن أمريكي لهذه الهيئة القضائية الدولية. وأكثر من ذلك، ربطت الإدارات الأمريكية مذّاك المعونات والمساعدات لمختلف الدول بالتزامها بحصانة المواطنين الأمريكيين من الملاحقة القانونية".

ومضت "وفي الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة أي ولاية قضائية أجنبية على مواطنيها، فهي تسمح لقضائها بقبول أي دعوى على دول، ومؤسسات، وأفراد أجانب والفصل فيها".

ولفتت غلى أنه من "المثير للغرابة أن الإدارة الأمريكية التي تعلي من شأن مواطنيها، وهي مستعدة لاستخدام قوتها العسكرية لمنع احتجاز طلاب أمريكيين، كما حدث في جرينادا، ونفوذها الدبلوماسي وسطوتها المالية لضمان الإفراج عن أمريكيين اعتقلوا هنا، أو هناك، لأسباب مشروعة، لا تجد حرجاً في أن تغضّ النظر عن مبادئها، أو كرامة مواطنيها، وحقوقهم، إذا كان الأمر يتعلق ب«إسرائيل» التي تتنفس هواء أمريكياً، وتذهب أموال دافع الضرائب الأمريكي إليها بشكل معونات سخية، وأسلحة حديثة فتاكة، في وقت يحرم أكثر من 40 مليون أمريكي من هذه الأموال لتمويل برنامج الضمان الصحي".

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وقالت "لم تحرك الولايات المتحدة ساكناً عندما قتلت جرافة لجيش الاحتلال«الإسرائيلي» الناشطة الأمريكية راشيل كوري التي تصدت للجرافة وهي بصدد هدم منزل فلسطيني في مخيم رفح للاجئين جنوب قطاع غزة في مارس/ آذار 2003. الناشطة التي كانت منخرطة في حركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني والتي تتبنى الوسائل السلمية، حرمتها جريمة جيش الاحتلال التي جرت أمام أعين العالم، ووثقتها الكاميرات، من الاحتفال بعيد ميلادها الرابع والعشرين قبل 24 يوماً من حلول المناسبة".

وبينت "وذرّاً للرماد في العيون، أعلن جيش الاحتلال تحقيقاً في «حادث مؤسف»، وخلص إلى تبرئة قائد الجرافة من المسؤولية الجنائية، وحمّل الناشطة، وحركة التضامن المسؤولية. كما برّأت محكمة حيفا التي نظرت دعوى أسرة راشيل، الجيش من ارتكاب أي جريمة، أو خطأ، أو إهمال، ورأت أنه لا مبرر ليدفع أي تعويضات لأسرة الضحية.

مالأت الإدارة الأمريكية في عهدي بوش، وأوباما، «إسرائيل»، وتجاهلت قضية راشيل مثلما تجاهلها الإعلام الأمريكي، كأنما الناشطة الراحلة ليست أمريكية، ولا كرامة لها، ولا حق لأسرتها في تحقيق العدالة لها".

وشددت قائلة "اليوم تذهب الإدارة الأمريكية بعيداً، فقد حرّض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، «إسرائيل» على المشرّعة في الكونجرس رشيدة طليب، الأمريكية من أصل فلسطيني، واعتبر سماح «إسرائيل» لها بزيارة أهلها في الضفة الغربية «إهانة وعلامة ضعف»، لأن رشيدة مناهضة للاحتلال. وهذه أول مرة يحرض فيها رئيس أمريكي دولة أجنبية على أحد مواطنيه. وأمر كهذا لا يتم إلا لتبني ترامب مبدأ «مَلكي أكثر من الملك».

واختتمت "على كل حال، الأمر ليس بمستغرب- وإن كان مبالغاً فيه - فالإدارات الأمريكية المتوالية تستخدم قوة الدولة الكبرى لتحصين «إسرائيل»، وجعلها فوق القانون، ومنع مجرد الإشارة إليها بإصبع الاتهام، فضلاً عن محاكمتها، أو إدانتها".