شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: ما تتعرض له فلسطين يبدو وكأنه من يوميات الاحتلال والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، ودائماً بناء على مزاعم يدرك الاحتلال جيداً أنه لن يتم التدقيق فيها، خاصة أن تشريعاته تبيح له استباحة دماء الشعب الأعزل وإن بمجرد الشك، والكثير من القوانين العنصرية السارية تعتبر مبرراً وذريعة ترتكب من خلالها قوات الاحتلال ومستوطنيه الجرائم بحق فلسطين وشعبها في انتهاك سافر لجميع القوانين وشريعة حقوق الإنسان.

ولفتت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الاثنين إلى أنه خلال الفترة الماضية بدا أن الدم الفلسطيني كالعادة سيكون وسيلة انتخابية للكيان كالعادة أو للحصول على الحقائب الوزارية، وفوق هذا كله لا يزال المجتمع الدولي عاجزاً عن القيام بدوره أو تحمل مسؤولياته كما يجب، فالرد دائماً يكون ببيانات ودعوات مجردة، يتلقاها الاحتلال بارتكاب المزيد من الجرائم في غياب أبسط أنواع المحاسبة.

وقالت إن ما تتعرض له فلسطين يبدو وكأنه من يوميات الاحتلال، والغريب أنها تكاد لا تأخذ مكانها ضمن الكثير من وسائل الإعلام العربية والعالمية، وليس مرد هذا ما تشهده المنطقة والمجتمع الدولي من أحداث وتطورات، بل لنهج الاحتلال في التنكيل بكل ما يمت إلى فلسطين بصلة منذ عقود طويلة، واليوم تتواصل هذه العنصرية البغيضة التي ينتهجها الكيان المحتل بشكل متواصل وعلني، ويعلنها مع المبررات التي اعتاد على ادعائها ويدرك الجميع زيفها وبطلانها.

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وأضافت أن السلام غاية نبيلة، لكن دون مقومات ومع استمرار هضم الحق الثابت للشعب الفلسطيني بوطنه ودولته وحقه في الحياة لا يمكن أن يكون السلام ممكناً، متسائلة بماذا يمكن أن توصف ردة فعل شعب كامل يتعرض للانتهاكات وارتكاب المجازر والزج به في غياهب السجون لفترات طويلة وسلب أرضه وممتلكاته وتفشي الاستيطان والقضاء على مزروعاته والتضييق على لقمة عيشه ودفعه للنزوح الكثير غير هذا؟.

وأوضحت أن كل ذلك جعل تاريخ الأرض الفلسطينية يغص دائماً بقصص المآسي والألم والويلات والياس من موقف حاسم للمجتمع الدولي الذي عليه أن يقوم بدوره وتأمين أبسط مقومات الحماية للشعب المنكوب، وهو ما تكفله جميع القوانين والتشريعات الدولة والمئات من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي التي تؤكد كامل حقوقه كشعب أعزل يريد حقوقه المنصوص عليها والثابتة والتاريخية, في حين أن الواقع الدامي الذي يعانيه جراء وحشية الاحتلال هو الحقيقة الوحيدة واليوميات التي يعاني منها على مدار الساعة.

وأكدت " الوطن" في ختام افتتاحيتها أنه من حق الشعب الفلسطيني أن ينعم بقيام دولته وفق القرارات الدولية ذات الصلة وأن يتم وضع حد لكل ما يتعرض له، وذلك من مسؤولية المجتمع الدولي.