شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة مقربة للحرس الثوري تهدد باحجتاز ناقلة أمريكية إذا تم احتجاز "غريس 1" والان مع التفاصيل

هددت صحيفة "جوان" المقربة للحرس الثوري الإيراني، في عددها الصادر، اليوم الأحد، أنه في حال نفذت الولايات المتحدة حكمها، وقامت باحتجاز الناقلة "غريس-1"، فالحل لدى إيران هو أن تستمر في احتجاز ناقلة النفط البريطانية بصفتها أساس المشكلة، كما أنه على "المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية أن يأمر باحتجاز ناقلة أمريكية".

وبعد ساعات من انتشار مقال صحيفة "جوان" الافتتاحي، كتب سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضا، على "تويتر": "يجب أن تصل حمولة نفطنا إلى مقصدها بسلام، خطأ آخر من بريطانيا، إلى مقصدها بسلام، خطأ آخر من بريطانيا، سيواجه بردٍ حازم"، وفق ما أورت موقع "إيران إنترناشونال".

وأضافت صحيفة "جوان" في مقالها، أن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكون الجمهورية الإسلامية منتصرة أمام بريطانيا، لذلك تدخل الميدان ولا تهاب اللوم العالمي".

ثم طرحت الصحيفة المعروفة بقربها للحرس الثوري الإيراني سؤالاً، وهو: ماذا سيكون رد الجمهورية الإسلامية في حال أقدمت الولايات المتحدة على احتجاز "غريس-1"، وردت بقولها: "إذا قامت أمريكا باحتجاز الناقلة، فمن المؤكد أن الجمهورية الإسلامية سترد".

Advertisements

وأشارت الصحيفة إلى تصريح للرئيس ترامب، قبل يوم، قال فيه: "إننا لا نملك قارباً في الخليج، حتى يحتجزه الإيرانيون". ثم أضافت الصحيفة أن "تصريح الرئيس الأمريكي هذا يعني نية الولايات المتحدة دخولها المباشر في قضية احتجاز الناقلة الإيرانية.. الحل ليس ترك الأول وبدء نزاع مع الثاني".

وتابعت الصحيفة: "إذا حلت الولايات المتحدة محل بريطانيا، فإن الحل هو الاستمرار في احتجاز الناقلة البريطانية، والبحث عن احتجاز ناقلة أمريكية".

وكانت حكومة جبل طارق قد أصدرت حكماً بالإفراج عن الناقلة الإيرانية "غريس-1 ،" الخميس الماضي. وبعد يوم أصدرت محكمة أمريكية في منطقة كولومبيا حكماً باحتجاز الناقلة الإيرانية بتهمه التحايل المصرفي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني المدرج في قائمة الإرهاب الأمريكية، من أجل نقل النفط إلى سوريا.