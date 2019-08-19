شكرا لقرائتكم خبر عن ناقلة النفط الإيرانية تغادر جبل طارق والان مع التفاصيل

أظهرت بيانات أن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب غادرت جبل طارق يوم الأحد، وذلك بعد ساعات من رفض المنطقة طلباً أمريكياً باحتجازها لفترة أطول.





واحتجز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة في جبل طارق في يوليو للاشتباه بنقلها النفط إلى سوريا، حليفة طهران الوثيقة، في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وأدى ذلك إلى سلسلة من الأحداث التي سلطت الضوء على التوترات بشأن الطرق الدولية لشحن النفط عبر الخليج.





وأظهرت بيانات ريفينيتيف أن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 التي غيرت اسمها إلى أدريان داريا 1 غادرت جبل طارق في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي. ولم تتضح وجهة الناقلة بعد.



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كان السفير الإيراني لدى بريطانيا قد قال على تويتر في وقت سابق إن الناقلة من المتوقع أن تغادر الليلة.





وانتهى احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمراً يوم الجمعة باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.

وقالت منطقة جبل طارق يوم الأحد إنها لن تمتثل لهذا الطلب لأنها ملتزمة بقانون الاتحاد الأوروبي.





وجاء في بيان لحكومة جبل طارق أن "نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران، والمتبع في جبل طارق، أضيق نطاقاً بكثير من ذلك الذي تفرضه الولايات المتحدة".





وأضاف "السلطة المركزية في جبل طارق لا تستطيع أن تطلب من المحكمة العليا لجبل طارق" احتجاز الناقلة مثلما تطلب الولايات المتحدة.