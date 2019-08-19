شكرا لقرائتكم خبر عن ناقلة النفط الإيرانية تتجه لجزيرة كالاماتا اليونانية والان مع التفاصيل

أظهرت بيانات ريفينيتيف أن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب غيرت وجهتها إلى كالاماتا.





كانت بيانات ريفينيتيف أظهرت أن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 التي غيرت اسمها إلى أدريان داريا 1 غادرت جبل طارق في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.





وفي وقت سابق، رفضت حكومة جبل طارق، الأحد، مذكرة أمريكية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق.