خطأ شائع يُهلك بطارية 'آيفون'

ذكر موقع "shefinds"، أن هناك احتمالين عند ملاحظة بطارية هاتف "الآيفون" أخذت تضعُف شيئاً فشيئاً.
وبحسب الموقع، فإن الاحتمال الأول هو أن تكون البطارية في حاجة إلى الاستبدال لأنها بلغت درجة متقدمة من التلف، أما الاحتمال الثاني فهو أن يكون ضعف البطارية ناجماً عن خطأ شائع يرتكبه الكثيرون من مستخدمي "آيفون".
وأوضح أن الطريقة المثلى للحفاظ على البطارية في هاتف "آيفون"، هي الإبقاء على نسبة الشحن بين 40 و80 في المئة، أي أنك مدعو إلى الشحن باستمرار، وعدم انتظار هبوط طاقة البطارية إلى 0 في المئة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
وأوضح أن الطريقة المثلى للحفاظ على البطارية في هاتف "آيفون"، هي الإبقاء على نسبة الشحن بين 40 و80 في المئة، أي أنك مدعو إلى الشحن باستمرار، وعدم انتظار هبوط طاقة البطارية إلى 0 في المئة، بحسب "سكاي نيوز عربية".
ويعتقد كثيرون أن بطارية هاتف "آيفون" تتضرر حين تبقى موصولة بالشاحن، بعد بلوغ نسبة 100 في المئة، وهذا الأمر ليس صحيحاً، لكنه لا يعني الإبقاء على الجهاز في الكهرباء طيلة اليوم.
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