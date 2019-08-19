بالصور.. احد موظفي امانة بغداد يتعرض للطعن بأداة حادة

اعلنت امانة بغداد، الاثنين، عن تعرض احد موظفيها للطعن بأداة حادة شمال شرق بغداد.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "احد موظفيها في بلدية الشعب تعرض خلال حملة لازالة التجاوزات ضمن سوق 4000 في منطقة الشعب الى الاعتداء تمثل بالطعن بأداة حادة".

واضافت انه "تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيرة الى انه "تمت اقامة دعوى قضائية بحق الجناة لمحاسبتهم قانونياً".

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