اعتقال شخص قتل عاملا بمحطة للوقود في السلمانية بسبب 200 الف دينار

اعلنت مديرية اسايش غرب السليمانية، عن القاء القبض على شخص اقدم على قتل عامل بمحطة وقود وسرقة مبلغ مالي منه في قضاء جمجمال.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم وتابعته الخليج 365، ان "الاجهزة الامنية في جمجمال تمكنت في الساعة الرابعة من فجرا وعلى طريق چـرمووسیت في ناحية شورس من القاء القبض على (سامان محمود امين) المتهم بقتل عامل الوقود (زانا كامل)".

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واضافت ان "المتهم من سكنة ناحية سمود التابعة لقضاء كلار وقدم ضيفا على جمجمال"، مشيرة الى انه "وفقا للتحقيقات الاولية اعترف المتهم باقترافه جريمة القتل من اجل السرقة".

وتداولت صفحات ومدونون في اقليم كردستان امس الاحد على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو مأخوذا من كاميرات المراقبة يظهر فيه قيام شخص يستقل دراجة نارية باطلاق النار من سلاح نوع مسدس على شاب يعمل في محطة وقود في ناحية شورش التابعة للقضاء المذكور ويرديه قتيلا في الحال، فيما قام بسرقة مبلغا من المال لا يتجاوز الـ200 الف دينار عراقي.