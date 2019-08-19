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يتبادر إلى الاذهان للمرة الأولى عن مشاهدة تشاهد صور الحفل الذي أقيم في بغداد قبل أيام بأنه في عاصمة أخرى، لا في العاصمة التي تصنفها تقارير دولية على أنها "الأسوأ" في العالم.
وفي مدينة بغداد تجمع المئات من الشابات والشباب وفرق فنية وجمالية أخرى لإحياء حفل في جانب الرصافة من العاصمة داخل قاعة استاد الشعب المغلقة.
وردد الشباب شعارات بأصواتهم تمجد الحياة وتدعو لإعادة الحياة أكثر لبغداد، بينما رقصوا تحت الأضواء الملونة على أنغام أغان عراقية وأجنبية لساعات طويلة من ليلة بغداد.
كما ان هذا الحفل لم يواجه أي اعتراضات أو دعوات لمنع إقامته مجددا.
وادناه صور تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للحفل الذي اقيم في بغداد:
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة بغداد.. صور تكذب تقاريرا وضعت العاصمة على انها 'الأسوأ' عالميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.