حقيقة بغداد.. صور تكذب تقاريرا وضعت العاصمة على انها 'الأسوأ' عالميا

يتبادر إلى الاذهان للمرة الأولى عن مشاهدة تشاهد صور الحفل الذي أقيم في بغداد قبل أيام بأنه في عاصمة أخرى، لا في العاصمة التي تصنفها تقارير دولية على أنها "الأسوأ" في العالم.

وفي مدينة بغداد تجمع المئات من الشابات والشباب وفرق فنية وجمالية أخرى لإحياء حفل في جانب الرصافة من العاصمة داخل قاعة استاد الشعب المغلقة.

وردد الشباب شعارات بأصواتهم تمجد الحياة وتدعو لإعادة الحياة أكثر لبغداد، بينما رقصوا تحت الأضواء الملونة على أنغام أغان عراقية وأجنبية لساعات طويلة من ليلة بغداد.

كما ان هذا الحفل لم يواجه أي اعتراضات أو دعوات لمنع إقامته مجددا.

وادناه صور تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للحفل الذي اقيم في بغداد:

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