صحيفة إماراتية: التحدي الذي يفرضه العمل الإنساني هائل وكبير

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إماراتية، "في اليوم العالمي للعمل الإنساني، تؤكد الإمارات مسيرتها الزاخرة بمحطات لا حصر لها، وأن العمل الإنساني نهج ثابت ومسيرة أصيلة في الوطن الذي أُسس على القيم النبيلة ومخزون شعبه من الأصالة والتعبير عما يكنه من خير ومشاعر تجاه جميع أمم الأرض".



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الخليج 365" - "ولم يعد مقتصراً على كونه يتم في محطات معينة أو خلال فترات الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية التي تعاني منها عدد من المناطق حول العالم، بل تعداه ليكون مسيرة ثابتة تنتهج الجانب التنموي الذي تستطيع من خلاله الدولة تأمين كل مقومات مواجهة التحديات للشعوب المستهدفة، وبالتالي تكون القدرة على إحداث التغيير الإيجابي المطلوب في الواقع، وذلك بتمكين الملايين حول العالم وفي عشرات الدول عبر الدعم الإماراتي التنموي من امتلاك القدرة على مواجهة أي تحد واكتساب مناعة التعامل مع جميع المضاعفات التي يمكن أن تنشأ، خاصة أن الدعم الإماراتي لا يقتصر على المساعدات الإغاثية العاجلة فقط كالغذائية والدوائية وما شابه ذلك، بل تشمل الكثير من الجوانب الحياتية كالاقتصادية والتعليمية والاجتماعية.

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وأشارت إلى أن ما يميز العمل الإنساني في الدولة، أنه يقوم وفق استراتيجية كبرى برعاية القيادة الرشيدة ودعمها وتوجيهها، سواء من حيث مأسسته، أو من حيث القدرة على التجاوب الفعال مع جميع الحالات الطارئة حول العالم، خاصة أن الإمارات تزخر بالكفاءات الوطنية التي باتت تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لإدارة عمليات الدعم الإنساني في كل مكان وبجميع الظروف، يضاف إلى ذلك إيمان جميع أبناء الإمارات بالرسالة الإنسانية السامية التي تستهدف تبديد آلام المحتاجين ورسم الابتسامة وتعزيز الثقة بأن في هذا العالم من لم ولن يترك كل محتاج وحيدا.

وأضافت أنه خلال محطات كثيرة من الملاحم الإنسانية والعطاء الذي لا يعرف الحدود، قدمت كوكبة من أبناء الإمارات الأبرار أرواحهم في سبيل الواجب وإغاثة المحتاجين وإيصال الدعم، فاكتسبوا بجدارة لقب " شهداء الإنسانية " وباتت سيرهم وأعمالهم وسام فخر واعتزاز في قلب جميع المؤمنين بالإنسانية ومثلها وما يجب أن تكون عليه.

وشددت على أن التحدي الذي يفرضه العمل الإنساني هائل وكبير جداً، لكن أبناء الوطن الذين عودوا العالم على السباق مع الزمن لنجدة كل مكان يتعرض للأزمات، جعل الدولة على قمة عرش العطاء الإنساني الأكثر دعماً وهبة وعطاء، ولا شك أن ذلك لم يكن يوماً إلا ترجمة حقيقة لما يحمله الوطن من قيم وما يترجمه أبناؤه من إحداث الفارق والبحث عن تعزيز الجهود التي يتم تطويرها وتنميتها وفق استراتيجيات تجعل السباق مع الزمن من جهة والنظرة المستقبلية عبر المشاريع التنموية المستدامة، حقيقة ثابتة.

وذكرت أن جوهر الإنسانية الذي عبرت عنه الإمارات منذ تأسيسها، أن مواقفها المشرفة تلك لم تكن يوماً رهناً بأي شيء أو لأي مقابل كان، فقط إرضاء لما يحمله شعبها من قيم نبيلة وإرادة صلبة ونوايا خيرة يعبرون عنها في محافل الإنسانية وقبل أن يتلقوا طلباً للدعم.

وقالت "الوطن" في ختام افتتاحيتها إنه في يوم العمل الإنساني نفخر جميعاً بمواقف الإمارات وقيادتها الرشيدة التي كان لها أعظم الأثر في دعم الملايين حول العالم وإحداث التغيير الإيجابي المنشود.