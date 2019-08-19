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ناقلة النفط الإيرانية تتجه لجزيرة كالاماتا اليونانية

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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ناقلة النفط الإيرانية تتجه لجزيرة كالاماتا اليونانية

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ناقلة النفط الإيرانية تتجه لجزيرة كالاماتا اليونانية

كتب

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات ريفينيتيف أن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب غيرت وجهتها إلى كالاماتا.

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كانت بيانات ريفينيتيف أظهرت أن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 التي غيرت اسمها إلى أدريان داريا 1 غادرت جبل طارق في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، رفضت حكومة جبل طارق، الأحد، مذكرة أمريكية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق. 

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