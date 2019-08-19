- 1/2
- 2/2
ناقلة النفط الإيرانية تتجه لجزيرة كالاماتا اليونانية
الإثنين 19 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_ الخليج 365
أظهرت بيانات ريفينيتيف أن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محور أزمة بين طهران والغرب غيرت وجهتها إلى كالاماتا.
كانت بيانات ريفينيتيف أظهرت أن ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 التي غيرت اسمها إلى أدريان داريا 1 غادرت جبل طارق في حوالي الساعة 11 مساء بالتوقيت المحلي.
وفي وقت سابق، رفضت حكومة جبل طارق، الأحد، مذكرة أمريكية باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المتوقفة قبالة جبل طارق.
كانت هذه تفاصيل خبر ناقلة النفط الإيرانية تتجه لجزيرة كالاماتا اليونانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.