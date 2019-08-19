صور سرية تكشف تحرك إيران لإطلاق صاروخ مطور

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

كشفت شبكة (CNN) الإخبارية أن الحكومة الأمريكية تمتلك صوراً سرية تظهر استعدادات إيرانية لإطلاق صاروخ الأسبوع المقبل.



ورغم مزاعم إيران باستعدادها لإطلاق قمر صناعي سلمي إلى الفضاء، تؤكد واشنطن أن هذه الخطوة هدفها تطوير قدرات طهران الصاروخية.

وقالت الشبكة الأمريكية إن الصاروخ المزمع إطلاقه يستخدم نفس التكنولوجيا المستخدمة في الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، محذرة من أنه يمكن لإيران استهداف الولايات المتحدة به يوماً ما.

ولا يمنع الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018، طهران من إطلاق الصواريخ، وفقاً لـ(CNN).

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وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد بشدة عدم تطرق الاتفاق النووي الذي أبرمته الإدارة السابقة له في عهد باراك أوباما إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وتُظهر الصور، التي حصلت عليها الشبكة الأمريكية من شركة بلانت لابس ومعهد ميدلبري، نشاطاً متزايداً في محيط موقع إطلاق الصواريخ، وتضمن ذلك وجود مركبات وحاويات شحن يعتقد أنها مشاركة في عملية الإطلاق.

وقال ديف شمرلر، الباحث في مركز دراسات منع الانتشار النووي بمعهد ميدلبري للدراسات الدولية: "يبدو أنهم يستعدون لإجراء عملية إطلاق".

ونوه شمرلر إلى أن وجود حاويات شحن كبيرة يشير إلى "احتمال وجود صاروخ في الموقع".

إلا أن الباحث ديف نفى وجود صلة بين الصاروخ الذي تستعد إيران لإطلاقه وبرنامجها للصواريخ الباليستية، ولكن العديد من المسؤولين الاستخباراتيين وفي البنتاجون يعتقدون أن طهران تعمل على تحسين مدى ودقة صواريخها.

ويثير برنامج الصواريخ الإيراني قلقاً بشأن إمكانية استهداف حلفاء الولايات المتحدة والقوات الأمريكية في المنطقة في حالة نشوب حرب مع طهران.