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كندا ترحب بالتوقيع على الاتفاق الدستورى فى السودان

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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كندا ترحب بالتوقيع على الاتفاق الدستورى فى السودان

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كندا ترحب بالتوقيع على الاتفاق الدستورى فى السودان

كتب

متابعات_الخليج 365

أشادت الحكومة الكندية الأحد، بتوقيع الاتفاق الدستورى المؤقت فى السودان ووصفته “باللحظة التاريخية”.. مشددة على استعدادها دعم شعب السودان فى هذه العملية.

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وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، فى بيان لها، : “هذه لحظة تاريخية لشعب السودان ترحب كندا بالجهود التى تبذلها قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى الانتقالى فى السودان والتى جعلت هذا الاتفاق ممكنا”.

وأَضافت : “تدعو كندا جميع القادة السودانيين إلى تعزيز روح التعاون هذه لتشكيل الحكومة وفقا للجداول الزمنية المحددة فى الاتفاقية المتعلقة بحكم السودان خلال الفترة الانتقالية”.

وتابعت : “إن كندا مستعدة لدعم شعب السودان خلال هذه العملية، وهى عملية تحمل وعدا بحكومة حقيقية بقيادة مدنية تضم جميع الأشخاص – بمن فيهم النساء – تحترم حقوق الإنسان وتقود السودان إلى مستقبل مزدهر”.

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