- 1/2
- 2/2
مستشار الأمن الأمريكي يدعو السودانيين إلى تأسيس حكومة الكفاءات
الإثنين 19 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن توقيع وثيقة الإعلان الدستوري في السودان، يعد خطوة كبيرة للسودانيين.
وأضاف بولتون، على “تويتر”، الأحد “ندعو كل الأطراف إلى الاستمرار في اتجاه تأسيس حكومة تكنوقراط تعتمد على الكفاءات وإتمام عملية التحول الديمقراطي”.
وفي السياق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في صفحته “بتويتر”، إن الولايات المتحدة سوف تواصل دعم الشعب السوداني، في سعيهم لتشكيل حكومة يمكنها حماية حقوق المواطنيين السودانيين”.
وكتب بومبيو أمس تعليقاً على توقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية. قائلاً “نهنئ الشعب السوداني على توقيع الإعلان الدستوري”، وتابع: “واشنطن تدعم سعي السودانيين للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة”.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الأمن الأمريكي يدعو السودانيين إلى تأسيس حكومة الكفاءات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.