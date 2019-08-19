مستشار الأمن الأمريكي يدعو السودانيين إلى تأسيس حكومة الكفاءات

الإثنين 19 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن توقيع وثيقة الإعلان الدستوري في السودان، يعد خطوة كبيرة للسودانيين.

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وأضاف بولتون، على “تويتر”، الأحد “ندعو كل الأطراف إلى الاستمرار في اتجاه تأسيس حكومة تكنوقراط تعتمد على الكفاءات وإتمام عملية التحول الديمقراطي”.

وفي السياق قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في صفحته “بتويتر”، إن الولايات المتحدة سوف تواصل دعم الشعب السوداني، في سعيهم لتشكيل حكومة يمكنها حماية حقوق المواطنيين السودانيين”.

وكتب بومبيو أمس تعليقاً على توقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على وثيقة الإعلان الدستوري بصفة نهائية. قائلاً “نهنئ الشعب السوداني على توقيع الإعلان الدستوري”، وتابع: “واشنطن تدعم سعي السودانيين للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة”.