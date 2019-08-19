هاشم: العودة الى مفاوضات الحدود هو المسار الذي يحفظ حقوق لبنان

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "العودة الى مفاوضات الحدود وفق الرؤية والموقف ال​لبنان​ي وحده المسار الذي يحفظ حقوق لبنان الكاملة في ثرواته البحرية وكامل تراب البر هذا مايجب التأكيد عليه لأصحاب المساعي والتمسك بكل نقاط التفاهم الوطني حول ​تفاصيل​ الملاحظات مع السيادة والحق لا مكان الا للموقف الموحد".

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