مصادر للشرق الأوسط: جلسة للحكومة الثلثاء أو الأربعاء والتركيز سيكون على الشأن الاقتصادي

لفتت مصادر مطّلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "جلسة للحكومة ستُعقد الثلاثاء أو الأربعاء في ​قصر بيت الدين​ في ​الشوف​، حيث الإقامة الصيفيّة لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​"، مؤكّدةً أنّ "التركيز سيكون على الشأن الاقتصادي، وما أقرّ في الاجتماع الاقتصادي والمالي الّذي عُقد الأسبوع الماضي في القصر الرئاسي في بعبدا".

وركّزت على أنّ "الرئيس عون يعطي أولويّة لهذا الملف، وسيقوم بمتابعته شخصيًّا بالتعاون والتنسيق مع رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، اللذين يتكلّمان اللغة نفسها بهذا الشأن، على أن تبدأ الخطوات العمليّة بالظهور قريبًا".