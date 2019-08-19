النشرة: مقتل شاب بحادث سير بين دراجة نارية وسيارة عند مفرق البرغلية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ عن مقتل الشاب عباس علي حلال (22 سنة) من بلدة الزرارية، في ​حادث سير​ بين دراجة نارية وسيارة عند مفرق البرغلية، وقد حضرت ​فرق الإسعاف​ وعملت على نقله الى مستشفى حيرام في صور، كما حضرت ​القوى الأمنية​ وفتحت تحقيقا بالحادث.

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