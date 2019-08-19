الشيخ زغيب دعا إلى العمل على رفع الحرمان عن المناطق المنكوبة

دعا المفتي الشيخ ​عباس زغيب​ الجميع وخصوصا الحكام الى "ان يتخذوا من الامام علي (ع) قدوة لهم في تعاطيهم مع رعاياهم لانهم ان فعلوا ذلك فلن يبقى فقير واحد ولن يجد اي احد انه منقوص من حقوقه ومن كرامته وانسانيته اي شيء ابدا لان ​سياسة​ الامام ع قائمة على العدالة في كل شيء خصوصا في موارد ​الدولة​ التي يجب ان توزع بالسوية على المواطنين ولانه لا يجوز اتخاذ مال الله دولا وعباده خولا وكتابه دخلا واننا لو طبقنا ما يقوله الامام ع على واقع الناس في هذا الزمن لوجدنا الجميع بعيدين عنه ع وابعدهم الذين يتحدثون باسمه ويحكمون بناء على انهم من الملتزمين بنهجه".

ودعا المفتي زغيب السلطة في ​لبنان​ الى "العمل على رفع الحرمان عن المناطق المنكوبة ك​البقاع​ وعكار ونكرر مطالبتنا ايضا من وزير المال بان يرفع يده عن مستحقات موظفي ​المستشفى الحكومي​ في ​بعلبك​ ونقول له ان تصرفك هذا لن يجعلنا نتوقف عن المطالبة بتجهيز هذه المستشفى واعادة ترميمها وتجهيزها لان عادتكم التي نعرفها هي خلق الازمات وتحويل الوضع من سيء الى اسوء حتى ترضى الناس بالسيء".