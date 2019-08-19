حمادة: الرئيس عون ليس زائرا في الجبل وهذا أسبوع الآمال بإنعقاد جلسة الحكومة

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​مروان حمادة​ أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، ليس زائرا في الجبل فهو رئيس البلاد وصاحب حق، ورئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، أكد من خلال الوفد الذي أرسله أننا تحت سقف ​الدولة​ في كل ما يجري منذ ​الطائف​ وأن الخلاف لم يكن مع شخص الرئيس بل مع مناخ عُمم في الجبل قبل حادثتي البساتين والجبل بأشهر من خلال الزيارات والتصاريح في الوقت الخطأ"، مشيرا الى "أننا تخطينا ذلك واعتبرنا أن الصمت الذي رافق ما أنجزناه هذا الأسبوع يجب أن يستمر لكي تكون المصالحة الأساسية مصانة وراسخة والمصالحات الصغرة هي قيد الأمور التي تتطور قضائيا وسياسيا".

ورأى حمادة في حديث اذاعي أن "هذا الأسبوع هو أسبوع كل الآمال بإعادة إنعقاد ​الحكومة​ بجو أقل حدة وأكثر جدية أمام الملفات الضرورية"، معتبرا أن "ما أتى به رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ من ​واشنطن​ جزء منه إيجابي والآخر متعلق بالعقوبات".

وشدد على أن "الحريري كان واضحا وسمع أجوبة واضحة، فكل ما يتعلق بأمن ​لبنان​ واستقرار لبنان الإقتصادي والمالي ويخص اللبنانيين الذين لا ينفذون أجندات خارجية هو بعهدة رئيس الجمهورية ونحمي ذلك الى أقصى حد و​الجيش​ يحميه أمنيا و​المصرف المركزي​ يحميه ماليا، أما كل ما يتعلق بأجندات ايرانية فهو خارج قدرة الحريري على تعطيله".