الجمهورية عن أوساط غربية: حزب الله حريص على ضبط اللعبة وملتزم استمرار عمل الحكومة

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن أوساط دبلوماسيّة غربيّة، أنّها قرأت في رسائل "حزب الله"، أنّه "حريص على ضبط اللعبة في لبنان وفق الشروط المعمول بها حاليًّا، وأنّه ملتزم استمرار عمل هذه الحكومة الّتي وُلدت على أساس مباركة أميركيّة لها، وبطبيعة الحال موافقة "حزب الله" عليها، والاستمرار في حماية وجود رئيس الحكومة سعد الحريري على رأسها وعدم السعي لإسقاطه وإبعاده".
وأوضحت المصادر انّ "الدبلوماسية الأميركية قرأت إيجابيّة رسائل "حزب الله"، خصوصًا أنّ أمام هذه الحكومة برنامج عمل حافلًا".
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