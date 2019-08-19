الجمهورية عن أوساط غربية: حزب الله حريص على ضبط اللعبة وملتزم استمرار عمل الحكومة

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن أوساط دبلوماسيّة غربيّة، أنّها قرأت في رسائل "​حزب الله​"، أنّه "حريص على ضبط اللعبة في ​لبنان​ وفق الشروط المعمول بها حاليًّا، وأنّه ملتزم استمرار عمل هذه الحكومة الّتي وُلدت على أساس مباركة أميركيّة لها، وبطبيعة الحال موافقة "حزب الله" عليها، والاستمرار في حماية وجود رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ على رأسها وعدم السعي لإسقاطه وإبعاده".

وأوضحت المصادر انّ "الدبلوماسية الأميركية قرأت إيجابيّة رسائل "حزب الله"، خصوصًا أنّ أمام هذه الحكومة برنامج عمل حافلًا".