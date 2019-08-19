الأخبار: العقوبات الأميركية ستستهدف رجال أعمال ووزراء مسيحيين

كشفت صحيفة "الأخبار" بحسب المعلومات التي يشيعها "أصدقاء ​واشنطن​"، أن ​العقوبات الأميركية​ ستستهدف رجال أعمال ووزراء مسيحيين، من الذين تتهمهم ​الولايات المتحدة​ بمساعدة ​حزب الله​.

وأوضح حلفاء واشنطن بالاستناد الى معطيات أميركية مباشرة إلى ان الخطوات الاميركية اللاحقة لن تكتفي بتصعيد عقوباتها ضد حزب الله وشخصيات شيعية، بل يُحكى منذ أشهر عن الانتقال الى مرحلة جديدة ستطاول قوى وشخصيات مسيحية تدور في فلك حزب الله و​سوريا​.

وتحدث حلفاء واشنطن عن حلقات مقرّبة من وزراء في التيار الوطني و​المردة​، تتهمهم الولايات المتحدة بتسهيل أعمال الحزب، لكنهم في الوقت نفسه هم من الحلقة الاقرب الى قيادة التيارين، وهذا يعني إصابة التيارين بسهام اميركية مباشرة، ولا سيما التيار الوطني وحلقاته المالية المتعددة.