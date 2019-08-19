حوري: المصالحة أكدت أن لا حل ألا بالتواصل وتجاوز الأنا والمصالح الحزبية

لفت مستشار رئيس ​الحكومة​ ​عمار حوري​ الى أن "المصالحة أكدت أن لا حل ألا بالتواصل وتجاوز الأنا والمصالح الحزبية والمناطقية، والجميع إقتنع أننا وصلنا الى الخطوط الحمراء في ​الاقتصاد​ و​المال​ والخيارات معدومة ولا خيار سوى أن ننكب جميعا بإتجاه العمل لنتجاوز هذه العقبات والتأسيس لمرحلة جيددة، خاصة أن ​العالم​ ينظر الى ​لبنان​ نظرة ايجابية ويدعم ويحافظ علينا والأولى أن حافظ على أنفسنا ونتعالى عن المناكفات الصغيرة".

ورأى حوري في حديث اذاعي أن "واقع الصورة هو دعم أميركي متجدد للحكومة وللحفاظ على الإستقرار والثناء على ما يقوم به ​مصرف لبنان​ و​الجيش​ وبالتالي دعم أمن لبنان، ونرى المساعدات العسكرية المتواصلة وبشكل أو بآخر"، مذكرا أن "​الإدارة الأميركية​ أكدت رعايتها للتوصل الى حل مع ​إسرائيل​ بملفالحدود الربة والبحرية".

وأشار الى أن "هناك نظرة أميركية عدائية اتجاه ​حزب الله​ وهذا الامر واضح، لذلك المطلوب من حزب الله أن لا يعطي ذرائع للآخرين لوضع ​عقوبات​ على لبنان، الإقتصاد لم يعد يحتمل والنمو صفر والبنية التحتية متواضعة"، مضيفا: "ربما ظروف الماضي لم تعد موجودة وعلينا أن نستفيد من تعاطف ​المجتمع الدولي​ وأن نقدم نموذجا أننا على طريق الاصلاح واعادة بناء ​الدولة​".