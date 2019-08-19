حركة النجباء: أميركا استهدفت معسكر الصقر في سياق الضغط على حكومة العراق

ركّز عضو المكتب السياسي لـ"حركة النجباء" فراس الياسر، على أنّ "هناك مؤشرات أنّ القوات الأميركية دائمًا تستهدف القوات الأمنية و"الحشد الشعبي"، مركّزًا على أنّ "لدى واشنطن نيّة لتحريك تنظيم "داعش" وبعض العشائر في مواجهة "الحشد الشعبي".
وأكّد في حديث تلفزيوني، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية هي من استهدفت معسكر الصقر، وهناك ضغوط تمارس على الحكومة العراقية بينها محاولات انتهاك السيادة العراقية"، لافتًا إلى أنّ "هناك رغبة أميركيّة لإعادة العراق إلى المربع الأول، وهناك أيضًا رؤية لإعادة بلورة العمليّة السياسيّة بما يتناسب مع السياسة الأميركية".
وكشف الياسر عن معلومات بأنّ "أعداد القوات الأميركية في العراق زادت خلال الشهرين الماضيين"، موجهاً رسالة إلى الحكومة ومجلس النواب بـ"سنّ قانون إجلاء القوات الأميركية من العراق".
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