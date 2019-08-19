ارتفاع الفائض التجاري الياباني مع أميركا 15,6 بالمئة على أساس سنوي

كشفت وزارة المال اليابانية، أنّ "الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة الأميركية بلغ 579,5 مليارات ين (5,5 مليار دولار) الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 15,6 بالمئة على أساس سنوي"، للشهر الخامس على التوالي.
ولفتت في بياناتها، إلى أنّ "اليابان سجّلت عجزًا تجاريًّا إجماليًّا قدره 249,6 مليار ين الشهر الماضي، أي بزيادة نسبتها 9,8 بالمئة على أساس سنوي".
وكانت قد ارتفعت واردات اليابان من الولايات المتحدة بنسبة 3,5 بالمئة، في مقدّمتها الطائرات والنفط الخام، لكن صادراتها سجّلت ارتفاعًا نسبته 8,4 بالمئة، تتقدّمها معدّات صناعة الشرائح ومعدّات البناء.
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