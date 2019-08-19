ميركل: مستعدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مهما كانت النتيجة

لفتت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، إلى "أنّها ستلتقي مع رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ مساء يوم الأربعاء، لتبحث معه خروج ​بريطانيا​ المرتقب من ​الاتحاد الأوروبي​".

وأوضحت خلال اجتماع في مقر المستشارية، "أنّنا مستعدّون لأيّ نتيجة، ونستطيع قول ذلك، حتّى لو تمّ دون اتفاق. لكن في كل الأحوال، سأسعى لإيجاد حلول حتّى اليوم الأخير للمفاوضات". وبيّنت "أنّني أعتقد أنّ الخروج باتفاق هو الأفضل دائمًا، وإذا لم يكن ذلك متاحًا، فسنكون مستعدّين للبديل أيضًا".

ويسعى جونسون لإقناع زعماء الاتحاد الأوروبي باستئناف المحادثات حول الانسحاب، أو تحمّل نتيجة خروج بريطانيا في 31 تشرين الأول المقبل، دون اتفاق يخفف الصدمة الاقتصادية.